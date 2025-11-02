CAT LADY (KTTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +30.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +40.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +40.93%

CAT LADY (KTTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KTTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KTTY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KTTY έχει αλλάξει κατά -0.34% την τελευταία ώρα, +30.43% τις τελευταίες 24 ώρες και +40.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CAT LADY (KTTY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 121.39K$ 121.39K $ 121.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 121.39K$ 121.39K $ 121.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 917.13M 917.13M 917.13M Συνολικός Όγκος 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CAT LADY είναι $ 121.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KTTY είναι 917.13M, με συνολική προσφορά 917133912.0189911. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 121.39K