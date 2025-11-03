cat in stool (COOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00006854$ 0.00006854 $ 0.00006854 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.16%

cat in stool (COOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000771. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COOL είναι $ 0.00006854, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000766.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COOL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -4.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

cat in stool (COOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.66M 997.66M 997.66M Συνολικός Όγκος 997,659,477.392267 997,659,477.392267 997,659,477.392267

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του cat in stool είναι $ 7.69K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COOL είναι 997.66M, με συνολική προσφορά 997659477.392267. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.69K