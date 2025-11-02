CashBunny (BUNNY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.49%

CashBunny (BUNNY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUNNY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUNNY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUNNY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CashBunny (BUNNY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 119.37K$ 119.37K $ 119.37K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 129.20K$ 129.20K $ 129.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.50B 1.50B 1.50B Συνολικός Όγκος 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CashBunny είναι $ 119.37K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUNNY είναι 1.50B, με συνολική προσφορά 1618588402.670985. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 129.20K