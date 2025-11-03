Carbon Emission Blockchain (CEB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00596147 Κατώτ. 24H $ 0.00600447 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 1.49 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00596147 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.17%

Carbon Emission Blockchain (CEB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00596406. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CEB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00596147 και ενός υψηλού $ 0.00600447, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CEB είναι $ 1.49, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00596147.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CEB έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.66K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 59.64K Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.47M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Carbon Emission Blockchain είναι $ 26.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CEB είναι 4.47M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 59.64K