Captain Kuma (KUMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00673168 $ 0.00673168 $ 0.00673168 Κατώτ. 24H $ 0.00704063 $ 0.00704063 $ 0.00704063 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00673168$ 0.00673168 $ 0.00673168 Υψηλ. 24H $ 0.00704063$ 0.00704063 $ 0.00704063 Υψηλή συνέχεια $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0060112$ 0.0060112 $ 0.0060112 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.51%

Captain Kuma (KUMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00683505. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KUMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00673168 και ενός υψηλού $ 0.00704063, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KUMA είναι $ 0.01017393, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0060112.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KUMA έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, +0.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Captain Kuma (KUMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 899.99M 899.99M 899.99M Συνολικός Όγκος 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Captain Kuma είναι $ 6.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KUMA είναι 899.99M, με συνολική προσφορά 899994370.0469234. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.15M