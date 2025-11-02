ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Captain Kuma είναι 0.00683505 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KUMA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KUMA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το KUMA

Πληροφορίες Τιμής KUMA

Τι είναι το KUMA

Επίσημος Ιστότοπος KUMA

Tokenomics KUMA

Προβλέψεις Τιμών KUMA

Captain Kuma Λογότ.

Captain Kuma Τιμή (KUMA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 KUMA σε USD

$0.00683505
$0.00683505$0.00683505
+0.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Captain Kuma (KUMA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:00:59 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00673168
$ 0.00673168$ 0.00673168
Κατώτ. 24H
$ 0.00704063
$ 0.00704063$ 0.00704063
Υψηλ. 24H

$ 0.00673168
$ 0.00673168$ 0.00673168

$ 0.00704063
$ 0.00704063$ 0.00704063

$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393

$ 0.0060112
$ 0.0060112$ 0.0060112

-0.14%

+0.91%

-4.51%

-4.51%

Captain Kuma (KUMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00683505. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KUMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00673168 και ενός υψηλού $ 0.00704063, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KUMA είναι $ 0.01017393, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0060112.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KUMA έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, +0.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Captain Kuma (KUMA) Πληροφορίες αγοράς

$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M

--
----

$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M

899.99M
899.99M 899.99M

899,994,370.0469234
899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Captain Kuma είναι $ 6.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KUMA είναι 899.99M, με συνολική προσφορά 899994370.0469234. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.15M

Captain Kuma (KUMA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Captain Kuma σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Captain Kuma σε USD ήταν $ -0.0015621903.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Captain Kuma σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Captain Kuma σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.91%
30 ημέρες$ -0.0015621903-22.85%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Captain Kuma (KUMA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Captain Kuma Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Captain Kuma (KUMA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Captain Kuma (KUMA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Captain Kuma.

Ελέγξτε την Captain Kuma πρόβλεψη τιμής τώρα!

KUMA σε Τοπικά Νομίσματα

Captain Kuma (KUMA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Captain Kuma (KUMA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KUMA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Captain Kuma (KUMA)

Πόσο αξίζει το Captain Kuma (KUMA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KUMA στο USD είναι 0.00683505 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KUMA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KUMA σε USD είναι $ 0.00683505. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Captain Kuma;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KUMA είναι $ 6.15M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KUMA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KUMA είναι 899.99M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KUMA;
Το KUMA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01017393 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KUMA;
Το KUMA είχε τιμή ATL ύψους 0.0060112 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KUMA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KUMA είναι -- USD.
Θα ανέβει το KUMA υψηλότερα φέτος;
Το KUMA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KUMA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:00:59 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

