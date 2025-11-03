Captain Ethereum (CAPTAIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0.00003886 Κατώτ. 24H $ 0.00003929 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00024758 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003879 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.73%

Captain Ethereum (CAPTAIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003916. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CAPTAIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003886 και ενός υψηλού $ 0.00003929, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CAPTAIN είναι $ 0.00024758, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003879.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CAPTAIN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 39.16K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 39.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Captain Ethereum είναι $ 39.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CAPTAIN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 39.16K