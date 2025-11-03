Cappuccino Assassino (ASSINO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000651 Κατώτ. 24H $ 0.00000651 Υψηλ. 24H $ 0.00000652 Υψηλή συνέχεια $ 0.01414307 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000252 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.97%

Cappuccino Assassino (ASSINO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000651. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ASSINO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000651 και ενός υψηλού $ 0.00000652, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ASSINO είναι $ 0.01414307, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000252.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ASSINO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.51K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cappuccino Assassino είναι $ 6.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ASSINO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.51K