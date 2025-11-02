CaoCao (CAOCAO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.076947 Υψηλ. 24H $ 0.106818 Υψηλή συνέχεια $ 0.294909 Χαμηλότερη τιμή $ 0.063527 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.83%

CaoCao (CAOCAO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.077693. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CAOCAO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.076947 και ενός υψηλού $ 0.106818, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CAOCAO είναι $ 0.294909, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.063527.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CAOCAO έχει αλλάξει κατά -3.77% την τελευταία ώρα, -11.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CaoCao (CAOCAO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.36M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.36M Προμήθεια Κυκλοφορίας 30.33M Συνολικός Όγκος 30,333,163.704456877

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CaoCao είναι $ 2.36M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CAOCAO είναι 30.33M, με συνολική προσφορά 30333163.704456877. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.36M