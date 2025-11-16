Τι είναι το CANDLE

Candle Cat (CANDLE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Candle Cat (CANDLE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 129.78K $ 129.78K $ 129.78K Συνολική προμήθεια: $ 193.33M $ 193.33M $ 193.33M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 193.33M $ 193.33M $ 193.33M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 129.78K $ 129.78K $ 129.78K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02097471 $ 0.02097471 $ 0.02097471 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00067131 $ 0.00067131 $ 0.00067131 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Candle Cat (CANDLE) Αγοράστε CANDLE τώρα!

Πληροφορίες Candle Cat (CANDLE) Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.candle.cat/

Tokenomics Candle Cat (CANDLE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Candle Cat (CANDLE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CANDLE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CANDLE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CANDLE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CANDLE token!

Πρόβλεψη Τιμής CANDLE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CANDLE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CANDLE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CANDLE Token τώρα!

