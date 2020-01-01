bZx Protocol (BZRX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το bZx Protocol (BZRX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες bZx Protocol (BZRX) bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bzx.network/ Αγοράστε BZRX τώρα!

bZx Protocol (BZRX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για bZx Protocol (BZRX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Συνολική προμήθεια: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00260052 $ 0.00260052 $ 0.00260052 Μάθετε περισσότερα για την τιμή bZx Protocol (BZRX)

Tokenomics bZx Protocol (BZRX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του bZx Protocol (BZRX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BZRX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BZRX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BZRX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BZRX token!

Πρόβλεψη Τιμής BZRX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BZRX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BZRX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BZRX Token τώρα!

