BUY THE HAT (BTH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00101344 $ 0.00101344 $ 0.00101344 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00101344$ 0.00101344 $ 0.00101344 Υψηλή συνέχεια $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.67% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.27%

BUY THE HAT (BTH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BTH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00101344, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BTH είναι $ 0.01883819, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BTH έχει αλλάξει κατά -0.67% την τελευταία ώρα, +9.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BUY THE HAT (BTH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 895.57K$ 895.57K $ 895.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 895.57K$ 895.57K $ 895.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 978.95M 978.95M 978.95M Συνολικός Όγκος 978,954,216.9428109 978,954,216.9428109 978,954,216.9428109

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BUY THE HAT είναι $ 895.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BTH είναι 978.95M, με συνολική προσφορά 978954216.9428109. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 895.57K