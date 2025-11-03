buy and retire (401K) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002584 $ 0.00002584 $ 0.00002584 Κατώτ. 24H $ 0.0000277 $ 0.0000277 $ 0.0000277 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002584$ 0.00002584 $ 0.00002584 Υψηλ. 24H $ 0.0000277$ 0.0000277 $ 0.0000277 Υψηλή συνέχεια $ 0.00045241$ 0.00045241 $ 0.00045241 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002496$ 0.00002496 $ 0.00002496 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.04%

buy and retire (401K) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002632. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 401K μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002584 και ενός υψηλού $ 0.0000277, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 401K είναι $ 0.00045241, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002496.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 401K έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -2.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

buy and retire (401K) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.28K$ 26.28K $ 26.28K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 26.28K$ 26.28K $ 26.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.51M 998.51M 998.51M Συνολικός Όγκος 998,514,775.021227 998,514,775.021227 998,514,775.021227

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του buy and retire είναι $ 26.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 401K είναι 998.51M, με συνολική προσφορά 998514775.021227. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.28K