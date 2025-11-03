ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή buy and retire είναι 0.00002632 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 401K σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής 401K εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το 401K

Πληροφορίες Τιμής 401K

Τι είναι το 401K

Επίσημος Ιστότοπος 401K

Tokenomics 401K

Προβλέψεις Τιμών 401K

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

buy and retire Λογότ.

buy and retire Τιμή (401K)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 401K σε USD

--
----
-2.70%1D
mexc
USD
buy and retire (401K) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:15:49 (UTC+8)

buy and retire (401K) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00002584
$ 0.00002584
Κατώτ. 24H
$ 0.0000277
$ 0.0000277
Υψηλ. 24H

$ 0.00002584
$ 0.00002584

$ 0.0000277
$ 0.0000277

$ 0.00045241
$ 0.00045241

$ 0.00002496
$ 0.00002496

+0.03%

-2.70%

-23.04%

-23.04%

buy and retire (401K) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002632. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 401K μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002584 και ενός υψηλού $ 0.0000277, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 401K είναι $ 0.00045241, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002496.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 401K έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -2.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

buy and retire (401K) Πληροφορίες αγοράς

$ 26.28K
$ 26.28K

--
--

$ 26.28K
$ 26.28K

998.51M
998.51M

998,514,775.021227
998,514,775.021227

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του buy and retire είναι $ 26.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 401K είναι 998.51M, με συνολική προσφορά 998514775.021227. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.28K

buy and retire (401K) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από buy and retire σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από buy and retire σε USD ήταν $ -0.0000169037.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από buy and retire σε USD ήταν $ -0.0000150821.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από buy and retire σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.70%
30 ημέρες$ -0.0000169037-64.22%
60 Ημέρες$ -0.0000150821-57.30%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι buy and retire (401K)

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

buy and retire (401K) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

buy and retire Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το buy and retire (401K) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία buy and retire (401K) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το buy and retire.

Ελέγξτε την buy and retire πρόβλεψη τιμής τώρα!

401K σε Τοπικά Νομίσματα

buy and retire (401K) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του buy and retire (401K) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του 401K token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με buy and retire (401K)

Πόσο αξίζει το buy and retire (401K) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή 401K στο USD είναι 0.00002632 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή 401K σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του 401K σε USD είναι $ 0.00002632. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του buy and retire;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το 401K είναι $ 26.28K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 401K;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 401K είναι 998.51M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του 401K;
Το 401K πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00045241 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του 401K;
Το 401K είχε τιμή ATL ύψους 0.00002496 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του 401K;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το 401K είναι -- USD.
Θα ανέβει το 401K υψηλότερα φέτος;
Το 401K μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την 401K πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:15:49 (UTC+8)

buy and retire (401K) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

ΔΗΜ.

$110,187.74

$3,856.27

$0.02694

$184.09

$1.2060

$110,187.74

$3,856.27

$184.09

$87.62

$2.4931

$0.00000

$0.00000

$0.0621

$0.05453

$0.08501

$0.000000004620

$0.000000470

$0.01786

$0.0000000000002480

$0.000000000617

