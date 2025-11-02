Bux The Rabbit (BUX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00006254 $ 0.00006254 $ 0.00006254 Κατώτ. 24H $ 0.0000674 $ 0.0000674 $ 0.0000674 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00006254$ 0.00006254 $ 0.00006254 Υψηλ. 24H $ 0.0000674$ 0.0000674 $ 0.0000674 Υψηλή συνέχεια $ 0.00073564$ 0.00073564 $ 0.00073564 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001685$ 0.00001685 $ 0.00001685 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.56%

Bux The Rabbit (BUX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006284. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006254 και ενός υψηλού $ 0.0000674, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUX είναι $ 0.00073564, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001685.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUX έχει αλλάξει κατά -0.42% την τελευταία ώρα, -6.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -45.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bux The Rabbit (BUX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 62.84K$ 62.84K $ 62.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 62.84K$ 62.84K $ 62.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bux The Rabbit είναι $ 62.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUX είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 62.84K