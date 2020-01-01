Butter (BUTTER) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Butter (BUTTER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
Πληροφορίες Butter (BUTTER)

What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project.

What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter

History of your project. Project is 1 day old

What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can

What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://www.butter.lol/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://www.butter.lol/#showcase

Butter (BUTTER) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Butter (BUTTER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 102.14K
$ 102.14K$ 102.14K
Συνολική προμήθεια:
$ 244.22B
$ 244.22B$ 244.22B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 244.22B
$ 244.22B$ 244.22B
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 102.14K
$ 102.14K$ 102.14K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 0
$ 0$ 0
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0
$ 0$ 0
Τρέχουσα τιμή:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomics Butter (BUTTER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Butter (BUTTER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός BUTTER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα BUTTER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BUTTER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BUTTER token!

Πρόβλεψη Τιμής BUTTER

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BUTTER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BUTTER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;

Αποποίηση ευθυνών

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.