Bush Ripper ($RIPPER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000129$ 0.00000129 $ 0.00000129 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.87%

Bush Ripper ($RIPPER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $RIPPER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $RIPPER είναι $ 0.00000129, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $RIPPER έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, -7.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bush Ripper ($RIPPER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 39.19K$ 39.19K $ 39.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 39.19K$ 39.19K $ 39.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69B 420.69B 420.69B Συνολικός Όγκος 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bush Ripper είναι $ 39.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $RIPPER είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 39.19K