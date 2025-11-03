Burning Jup (BURN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00243523 Υψηλ. 24H $ 0.00266352 Υψηλή συνέχεια $ 0.00350848 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00082187 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -8.81% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.91%

Burning Jup (BURN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00237421. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BURN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00243523 και ενός υψηλού $ 0.00266352, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BURN είναι $ 0.00350848, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00082187.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BURN έχει αλλάξει κατά -8.81% την τελευταία ώρα, -10.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Burning Jup (BURN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 181.01K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 243.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 72.58M Συνολικός Όγκος 97,577,451.35152

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Burning Jup είναι $ 181.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BURN είναι 72.58M, με συνολική προσφορά 97577451.35152. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 243.35K