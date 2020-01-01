Burncoin (BURN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Burncoin (BURN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Burncoin (BURN) Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Επίσημη ιστοσελίδα: https://getburncoin.com/ Αγοράστε BURN τώρα!

Burncoin (BURN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Burncoin (BURN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 713.39K $ 713.39K $ 713.39K Συνολική προμήθεια: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 749.13K $ 749.13K $ 749.13K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0164842 $ 0.0164842 $ 0.0164842 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03564341 $ 0.03564341 $ 0.03564341 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Burncoin (BURN)

Tokenomics Burncoin (BURN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Burncoin (BURN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BURN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BURN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BURN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BURN token!

Πρόβλεψη Τιμής BURN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BURN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BURN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BURN Token τώρα!

