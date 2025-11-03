Burkat (BURKAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00039275$ 0.00039275 $ 0.00039275 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.30%

Burkat (BURKAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000774. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BURKAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BURKAT είναι $ 0.00039275, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000736.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BURKAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -1.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Burkat (BURKAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.35M 998.35M 998.35M Συνολικός Όγκος 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Burkat είναι $ 7.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BURKAT είναι 998.35M, με συνολική προσφορά 998347396.405505. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.73K