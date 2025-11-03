Burger Money (BURGERS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000162$ 0.00000162 $ 0.00000162 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.25%

Burger Money (BURGERS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BURGERS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BURGERS είναι $ 0.00000162, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BURGERS έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, +0.83% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Burger Money (BURGERS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 53.31K$ 53.31K $ 53.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 53.31K$ 53.31K $ 53.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 91.63B 91.63B 91.63B Συνολικός Όγκος 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Burger Money είναι $ 53.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BURGERS είναι 91.63B, με συνολική προσφορά 91633357230.0502. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 53.31K