Bunana (BUNANA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00291046 $ 0.00291046 $ 0.00291046 Κατώτ. 24H $ 0.00308738 $ 0.00308738 $ 0.00308738 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00291046$ 0.00291046 $ 0.00291046 Υψηλ. 24H $ 0.00308738$ 0.00308738 $ 0.00308738 Υψηλή συνέχεια $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.40%

Bunana (BUNANA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0029115. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUNANA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00291046 και ενός υψηλού $ 0.00308738, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUNANA είναι $ 0.00595379, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00114749.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUNANA έχει αλλάξει κατά -1.00% την τελευταία ώρα, -5.31% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bunana (BUNANA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bunana είναι $ 2.92M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUNANA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.92M