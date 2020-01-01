Bumper (BUMP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bumper (BUMP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bumper (BUMP) Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions Επίσημη ιστοσελίδα: https://bumper.fi Αγοράστε BUMP τώρα!

Bumper (BUMP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bumper (BUMP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 381.59K $ 381.59K $ 381.59K Συνολική προμήθεια: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 195.68M $ 195.68M $ 195.68M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 487.51K $ 487.51K $ 487.51K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.438225 $ 0.438225 $ 0.438225 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00195003 $ 0.00195003 $ 0.00195003 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bumper (BUMP)

Tokenomics Bumper (BUMP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bumper (BUMP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BUMP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BUMP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BUMP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BUMP token!

Πρόβλεψη Τιμής BUMP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BUMP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BUMP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BUMP Token τώρα!

