Πληροφορίες Bull Star Finance (BSF) mbark on a journey of innovation and compassion with Bulls Star Finance, a groundbreaking token on the Binance Smart Chain poised to redefine the landscape of philanthropy and personal development. With an exclusive supply cap of 20 million tokens, Bulls Star is not merely an investment; it is a call to join a movement dedicated to fostering joy and extending support to the underprivileged. Uncover how our distinctive vision and carefully crafted tokenomics stand to enrich both our investors and the wider community. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bullstarfinance.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1EaFEK4g1zm4bpDqhRKCjhqcSGL4g8-y1/view?usp=sharing Αγοράστε BSF τώρα!

Bull Star Finance (BSF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bull Star Finance (BSF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 19.55M $ 19.55M $ 19.55M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.61K $ 1.61K $ 1.61K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00133701 $ 0.00133701 $ 0.00133701 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00008216 $ 0.00008216 $ 0.00008216 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bull Star Finance (BSF)

Tokenomics Bull Star Finance (BSF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bull Star Finance (BSF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BSF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BSF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BSF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BSF token!

Πρόβλεψη Τιμής BSF Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BSF; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BSF συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

