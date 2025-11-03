Bull Pepe (BULLPEPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001141 $ 0.00001141 $ 0.00001141 Κατώτ. 24H $ 0.00001186 $ 0.00001186 $ 0.00001186 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001141$ 0.00001141 $ 0.00001141 Υψηλ. 24H $ 0.00001186$ 0.00001186 $ 0.00001186 Υψηλή συνέχεια $ 0.00088808$ 0.00088808 $ 0.00088808 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001067$ 0.00001067 $ 0.00001067 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.44%

Bull Pepe (BULLPEPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001167. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BULLPEPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001141 και ενός υψηλού $ 0.00001186, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BULLPEPE είναι $ 0.00088808, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001067.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BULLPEPE έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, -1.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -42.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bull Pepe (BULLPEPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bull Pepe είναι $ 11.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BULLPEPE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.67K