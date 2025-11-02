BULBUL2DAO (BULBUL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00005446 $ 0.00005446 $ 0.00005446 Κατώτ. 24H $ 0.00005603 $ 0.00005603 $ 0.00005603 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00005446$ 0.00005446 $ 0.00005446 Υψηλ. 24H $ 0.00005603$ 0.00005603 $ 0.00005603 Υψηλή συνέχεια $ 0.00084307$ 0.00084307 $ 0.00084307 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004083$ 0.00004083 $ 0.00004083 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.39%

BULBUL2DAO (BULBUL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00005531. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BULBUL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005446 και ενός υψηλού $ 0.00005603, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BULBUL είναι $ 0.00084307, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004083.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BULBUL έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -1.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BULBUL2DAO (BULBUL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BULBUL2DAO είναι $ 55.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BULBUL είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 55.31K