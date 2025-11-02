Built on Nothing (BON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00017292 $ 0.00017292 $ 0.00017292 Κατώτ. 24H $ 0.00017668 $ 0.00017668 $ 0.00017668 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00017292$ 0.00017292 $ 0.00017292 Υψηλ. 24H $ 0.00017668$ 0.00017668 $ 0.00017668 Υψηλή συνέχεια $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00012234$ 0.00012234 $ 0.00012234 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.43% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.26%

Built on Nothing (BON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00017409. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00017292 και ενός υψηλού $ 0.00017668, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BON είναι $ 0.0019941, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012234.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BON έχει αλλάξει κατά -0.43% την τελευταία ώρα, -0.72% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Built on Nothing (BON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 146.65K$ 146.65K $ 146.65K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 173.98K$ 173.98K $ 173.98K Προμήθεια Κυκλοφορίας 842.36M 842.36M 842.36M Συνολικός Όγκος 999,320,481.906046 999,320,481.906046 999,320,481.906046

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Built on Nothing είναι $ 146.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BON είναι 842.36M, με συνολική προσφορά 999320481.906046. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 173.98K