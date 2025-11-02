ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Built on Nothing είναι 0.00017409 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Built on Nothing είναι 0.00017409 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BON

Πληροφορίες Τιμής BON

Τι είναι το BON

Επίσημος Ιστότοπος BON

Tokenomics BON

Προβλέψεις Τιμών BON

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Built on Nothing Λογότ.

Built on Nothing Τιμή (BON)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BON σε USD

$0.00017457
$0.00017457$0.00017457
-0.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Built on Nothing (BON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:59:22 (UTC+8)

Built on Nothing (BON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00017292
$ 0.00017292$ 0.00017292
Κατώτ. 24H
$ 0.00017668
$ 0.00017668$ 0.00017668
Υψηλ. 24H

$ 0.00017292
$ 0.00017292$ 0.00017292

$ 0.00017668
$ 0.00017668$ 0.00017668

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0.00012234
$ 0.00012234$ 0.00012234

-0.43%

-0.72%

+3.26%

+3.26%

Built on Nothing (BON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00017409. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00017292 και ενός υψηλού $ 0.00017668, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BON είναι $ 0.0019941, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012234.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BON έχει αλλάξει κατά -0.43% την τελευταία ώρα, -0.72% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Built on Nothing (BON) Πληροφορίες αγοράς

$ 146.65K
$ 146.65K$ 146.65K

--
----

$ 173.98K
$ 173.98K$ 173.98K

842.36M
842.36M 842.36M

999,320,481.906046
999,320,481.906046 999,320,481.906046

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Built on Nothing είναι $ 146.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BON είναι 842.36M, με συνολική προσφορά 999320481.906046. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 173.98K

Built on Nothing (BON) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Built on Nothing σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Built on Nothing σε USD ήταν $ -0.0000769879.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Built on Nothing σε USD ήταν $ -0.0000914181.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Built on Nothing σε USD ήταν $ -0.0006666479148887984.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.72%
30 ημέρες$ -0.0000769879-44.22%
60 Ημέρες$ -0.0000914181-52.51%
90 Ημέρες$ -0.0006666479148887984-79.29%

Τι είναι Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Built on Nothing (BON) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Built on Nothing Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Built on Nothing (BON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Built on Nothing (BON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Built on Nothing.

Ελέγξτε την Built on Nothing πρόβλεψη τιμής τώρα!

BON σε Τοπικά Νομίσματα

Built on Nothing (BON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Built on Nothing (BON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BON token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Built on Nothing (BON)

Πόσο αξίζει το Built on Nothing (BON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BON στο USD είναι 0.00017409 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BON σε USD είναι $ 0.00017409. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Built on Nothing;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BON είναι $ 146.65K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BON είναι 842.36M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BON;
Το BON πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0019941 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BON;
Το BON είχε τιμή ATL ύψους 0.00012234 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BON είναι -- USD.
Θα ανέβει το BON υψηλότερα φέτος;
Το BON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:59:22 (UTC+8)

Built on Nothing (BON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,750.08
$110,750.08$110,750.08

+0.41%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

-0.47%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03056
$0.03056$0.03056

+1.69%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-0.47%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,750.08
$110,750.08$110,750.08

+0.41%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

-0.47%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-0.47%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.50
$90.50$90.50

+27.62%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5388
$2.5388$2.5388

+1.51%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4807
$0.4807$0.4807

+861.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07919
$0.07919$0.07919

-6.11%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4807
$0.4807$0.4807

+861.40%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0047808
$0.0047808$0.0047808

+134.38%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.414758
$2.414758$2.414758

+68.24%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06830
$0.06830$0.06830

+56.79%