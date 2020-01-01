Bueno (BUENO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bueno (BUENO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bueno (BUENO) Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself. Επίσημη ιστοσελίδα: https://buenocat.com/

Bueno (BUENO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bueno (BUENO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 33.32K $ 33.32K $ 33.32K Συνολική προμήθεια: $ 870.91M $ 870.91M $ 870.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 870.91M $ 870.91M $ 870.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 33.32K $ 33.32K $ 33.32K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01093737 $ 0.01093737 $ 0.01093737 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bueno (BUENO)

Tokenomics Bueno (BUENO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bueno (BUENO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BUENO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BUENO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BUENO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BUENO token!

Πρόβλεψη Τιμής BUENO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BUENO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BUENO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

