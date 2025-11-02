Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.994437 $ 0.994437 $ 0.994437 Κατώτ. 24H $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.994437$ 0.994437 $ 0.994437 Υψηλ. 24H $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Υψηλή συνέχεια $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.00%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.994437 και ενός υψηλού $ 1.003, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUCK είναι $ 1.23, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUCK έχει αλλάξει κατά +0.12% την τελευταία ώρα, +0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.57M$ 29.57M $ 29.57M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.57M$ 29.57M $ 29.57M Προμήθεια Κυκλοφορίας 29.56M 29.56M 29.56M Συνολικός Όγκος 29,562,509.46864368 29,562,509.46864368 29,562,509.46864368

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bucket Protocol BUCK Stablecoin είναι $ 29.57M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUCK είναι 29.56M, με συνολική προσφορά 29562509.46864368. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.57M