BTC Bull Token (BTCBULL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.241602$ 0.241602 $ 0.241602 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.85%

BTC Bull Token (BTCBULL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00771476. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BTCBULL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BTCBULL είναι $ 0.241602, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BTCBULL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BTC Bull Token (BTCBULL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 771.48K$ 771.48K $ 771.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 771.48K$ 771.48K $ 771.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BTC Bull Token είναι $ 771.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BTCBULL είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 771.48K