Broadcom xStock (AVGOX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 369.26 $ 369.26 $ 369.26 Κατώτ. 24H $ 370.09 $ 370.09 $ 370.09 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 369.26$ 369.26 $ 369.26 Υψηλ. 24H $ 370.09$ 370.09 $ 370.09 Υψηλή συνέχεια $ 389.47$ 389.47 $ 389.47 Χαμηλότερη τιμή $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.38%

Broadcom xStock (AVGOX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $370.03. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AVGOX μεταξύ ενός χαμηλού $ 369.26 και ενός υψηλού $ 370.09, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AVGOX είναι $ 389.47, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 282.47.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AVGOX έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Broadcom xStock (AVGOX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 888.04K$ 888.04K $ 888.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.40K 2.40K 2.40K Συνολικός Όγκος 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Broadcom xStock είναι $ 888.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVGOX είναι 2.40K, με συνολική προσφορά 23721.79129508. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.78M