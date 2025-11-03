BRO on BASE (BRO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0,42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16,54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16,54%

BRO on BASE (BRO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0,42% τις τελευταίες 24 ώρες και -16,54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BRO on BASE (BRO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15,05K$ 15,05K $ 15,05K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16,46K$ 16,46K $ 16,46K Προμήθεια Κυκλοφορίας 900,07M 900,07M 900,07M Συνολικός Όγκος 984 032 153,0 984 032 153,0 984 032 153,0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BRO on BASE είναι $ 15,05K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRO είναι 900,07M, με συνολική προσφορά 984032153.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16,46K