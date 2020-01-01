BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BRLA Digital BRLA (BRLA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BRLA Digital BRLA (BRLA) BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework. Επίσημη ιστοσελίδα: https://brla.digital/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x Αγοράστε BRLA τώρα!

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BRLA Digital BRLA (BRLA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Συνολική προμήθεια: $ 28.24M $ 28.24M $ 28.24M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 28.24M $ 28.24M $ 28.24M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.18874 $ 0.18874 $ 0.18874 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.075673 $ 0.075673 $ 0.075673 Τρέχουσα τιμή: $ 0.18375 $ 0.18375 $ 0.18375 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BRLA Digital BRLA (BRLA)

Tokenomics BRLA Digital BRLA (BRLA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BRLA Digital BRLA (BRLA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BRLA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BRLA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BRLA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BRLA token!

