BRIAH (BRIAH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00021074 $ 0.00021074 $ 0.00021074 Κατώτ. 24H $ 0.00023554 $ 0.00023554 $ 0.00023554 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00021074$ 0.00021074 $ 0.00021074 Υψηλ. 24H $ 0.00023554$ 0.00023554 $ 0.00023554 Υψηλή συνέχεια $ 0.00361951$ 0.00361951 $ 0.00361951 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00015195$ 0.00015195 $ 0.00015195 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +39.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +39.64%

BRIAH (BRIAH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00022801. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRIAH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00021074 και ενός υψηλού $ 0.00023554, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRIAH είναι $ 0.00361951, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015195.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRIAH έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +8.20% τις τελευταίες 24 ώρες και +39.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BRIAH (BRIAH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 227.32K$ 227.32K $ 227.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 227.32K$ 227.32K $ 227.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 996.97M 996.97M 996.97M Συνολικός Όγκος 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BRIAH είναι $ 227.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRIAH είναι 996.97M, με συνολική προσφορά 996966560.285. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 227.32K