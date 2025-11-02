Brettwu (BRETTWU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.62%

Brettwu (BRETTWU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRETTWU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRETTWU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRETTWU έχει αλλάξει κατά +0.09% την τελευταία ώρα, -0.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Brettwu (BRETTWU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 196.22K$ 196.22K $ 196.22K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 196.22K$ 196.22K $ 196.22K Προμήθεια Κυκλοφορίας 413.57T 413.57T 413.57T Συνολικός Όγκος 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Brettwu είναι $ 196.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRETTWU είναι 413.57T, με συνολική προσφορά 413570833756849.44. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 196.22K