Brainrot Research (BRNRT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002149 $ 0.00002149 $ 0.00002149 Κατώτ. 24H $ 0.00003002 $ 0.00003002 $ 0.00003002 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002149$ 0.00002149 $ 0.00002149 Υψηλ. 24H $ 0.00003002$ 0.00003002 $ 0.00003002 Υψηλή συνέχεια $ 0.00060333$ 0.00060333 $ 0.00060333 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001894$ 0.00001894 $ 0.00001894 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +29.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.14%

Brainrot Research (BRNRT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000279. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRNRT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002149 και ενός υψηλού $ 0.00003002, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRNRT είναι $ 0.00060333, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001894.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRNRT έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +29.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Brainrot Research (BRNRT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.74M 999.74M 999.74M Συνολικός Όγκος 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Brainrot Research είναι $ 27.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRNRT είναι 999.74M, με συνολική προσφορά 999743703.2340801. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.89K