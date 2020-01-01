Brad (BRAD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Brad (BRAD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Brad (BRAD) Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation Επίσημη ιστοσελίδα: https://bradtoken.com/ Αγοράστε BRAD τώρα!

Brad (BRAD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Brad (BRAD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 619.02K $ 619.02K $ 619.02K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 619.02K $ 619.02K $ 619.02K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00154462 $ 0.00154462 $ 0.00154462 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00061902 $ 0.00061902 $ 0.00061902 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Brad (BRAD)

Tokenomics Brad (BRAD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Brad (BRAD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BRAD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BRAD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BRAD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BRAD token!

