ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή BOUNCY BALL of OFiD Fun είναι 0.00003616 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο E𝕏PB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής E𝕏PB εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή BOUNCY BALL of OFiD Fun είναι 0.00003616 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο E𝕏PB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής E𝕏PB εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το E𝕏PB

Πληροφορίες Τιμής E𝕏PB

Τι είναι το E𝕏PB

Whitepaper E𝕏PB

Επίσημος Ιστότοπος E𝕏PB

Tokenomics E𝕏PB

Προβλέψεις Τιμών E𝕏PB

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

BOUNCY BALL of OFiD Fun Λογότ.

BOUNCY BALL of OFiD Fun Τιμή (E𝕏PB)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 E𝕏PB σε USD

--
----
-1.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:13:24 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000359
$ 0.0000359$ 0.0000359
Κατώτ. 24H
$ 0.00003742
$ 0.00003742$ 0.00003742
Υψηλ. 24H

$ 0.0000359
$ 0.0000359$ 0.0000359

$ 0.00003742
$ 0.00003742$ 0.00003742

$ 0.00007217
$ 0.00007217$ 0.00007217

$ 0.00003297
$ 0.00003297$ 0.00003297

+0.07%

-1.43%

-5.26%

-5.26%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003616. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές E𝕏PB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000359 και ενός υψηλού $ 0.00003742, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του E𝕏PB είναι $ 0.00007217, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003297.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το E𝕏PB έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, -1.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Πληροφορίες αγοράς

$ 35.38K
$ 35.38K$ 35.38K

--
----

$ 36.15K
$ 36.15K$ 36.15K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,827.764755
999,419,827.764755 999,419,827.764755

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BOUNCY BALL of OFiD Fun είναι $ 35.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του E𝕏PB είναι 978.27M, με συνολική προσφορά 999419827.764755. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.15K

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από BOUNCY BALL of OFiD Fun σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BOUNCY BALL of OFiD Fun σε USD ήταν $ -0.0000072596.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BOUNCY BALL of OFiD Fun σε USD ήταν $ -0.0000047800.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BOUNCY BALL of OFiD Fun σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.43%
30 ημέρες$ -0.0000072596-20.07%
60 Ημέρες$ -0.0000047800-13.21%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

BOUNCY BALL of OFiD Fun Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Ελέγξτε την BOUNCY BALL of OFiD Fun πρόβλεψη τιμής τώρα!

E𝕏PB σε Τοπικά Νομίσματα

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του E𝕏PB token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Πόσο αξίζει το BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή E𝕏PB στο USD είναι 0.00003616 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή E𝕏PB σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του E𝕏PB σε USD είναι $ 0.00003616. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BOUNCY BALL of OFiD Fun;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το E𝕏PB είναι $ 35.38K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του E𝕏PB;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του E𝕏PB είναι 978.27M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του E𝕏PB;
Το E𝕏PB πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00007217 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του E𝕏PB;
Το E𝕏PB είχε τιμή ATL ύψους 0.00003297 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του E𝕏PB;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το E𝕏PB είναι -- USD.
Θα ανέβει το E𝕏PB υψηλότερα φέτος;
Το E𝕏PB μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την E𝕏PB πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:13:24 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,237.53
$110,237.53$110,237.53

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.69
$3,859.69$3,859.69

+0.16%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02726
$0.02726$0.02726

+3.61%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.17
$184.17$184.17

+0.21%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2249
$1.2249$1.2249

-2.93%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,237.53
$110,237.53$110,237.53

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.69
$3,859.69$3,859.69

+0.16%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.17
$184.17$184.17

+0.21%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$87.83
$87.83$87.83

-0.86%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4961
$2.4961$2.4961

-0.15%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0592
$0.0592$0.0592

+18.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05470
$0.05470$0.05470

+173.50%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08635
$0.08635$0.08635

+4.52%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004920
$0.000000004920$0.000000004920

+1,031.03%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000375
$0.000000375$0.000000375

+212.50%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01786
$0.01786$0.01786

+123.25%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000621
$0.000000000621$0.000000000621

+59.64%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002585
$0.0000000000002585$0.0000000000002585

+96.57%