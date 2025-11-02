Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 110,922 $ 110,922 $ 110,922 Κατώτ. 24H $ 112,385 $ 112,385 $ 112,385 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 110,922$ 110,922 $ 110,922 Υψηλ. 24H $ 112,385$ 112,385 $ 112,385 Υψηλή συνέχεια $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Χαμηλότερη τιμή $ 105,793$ 105,793 $ 105,793 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.17%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $112,376. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 110,922 και ενός υψηλού $ 112,385, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STBTC είναι $ 128,136, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 105,793.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STBTC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M Προμήθεια Κυκλοφορίας 98.87 98.87 98.87 Συνολικός Όγκος 98.87352172493107 98.87352172493107 98.87352172493107

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Botanix Staked Bitcoin είναι $ 11.11M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STBTC είναι 98.87, με συνολική προσφορά 98.87352172493107. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.11M