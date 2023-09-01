Bot Compiler (BOTC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bot Compiler (BOTC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bot Compiler (BOTC) What is the project about? Bot Compiler is project that leverages its treasury to invest into other projects that provide revenue share tokenomics. The fees accrued are then aggregated and redistributed to $BOTC holders. Holding the $BOTC token also provides holders the advantage of being able to access revenue generated from multiple projects whilst only managing one token. Our custom dApp allows the claiming of rewards and the tracking of the treasuries progress ensuring investors are always upto date with the treasuries actions and growth. What makes your project unique? We were the first project to implement a revenue aggregation system that redistributes the fees accrued back to holder. Our custom dApp has only just launched but is the most developed on the market but still being improved as we progress. Bot Compiler has also formed several partnerships with already established bot and revenue sharing platforms and have more already in the works. History of your project. Bot Compiler originally launched and saw a great response, with a great community being formed alongside. After launch although our contract worked correctly, we quickly discovered that a change in CA would allow for the claiming process of the rewards to be cheaper, increasing profitability. BOTC provided a migration period where V1 holders could send their tokens to receive an airdrop of V1. 85% of holders migrated to V2 further showing the strength of our community and highlighting the positive steps BOTC has taken. What’s next for your project? BOTC aims to grow the treasury over the long term, providing more rewards to BOTC holders. We have many improvements planned for our dApp which will allow holders even more insight into how the treasury is functioning. Bot tokens and revenue share projects are a new frontier for crypto, and with BOTC taking early positions in this growing market the potential for exponential reward growth is possible. What can your token be used for? To allow exposure to many revenue share projects, and accrue some of their generated fees via one platform and token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://botcompiler.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://botcompiler.com/wp-content/uploads/2023/09/botcompiler_whitepaper_EDIT.pdf Αγοράστε BOTC τώρα!

Bot Compiler (BOTC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bot Compiler (BOTC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 91.95K $ 91.95K $ 91.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00231923 $ 0.00231923 $ 0.00231923 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00009195 $ 0.00009195 $ 0.00009195 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bot Compiler (BOTC)

Tokenomics Bot Compiler (BOTC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bot Compiler (BOTC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BOTC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BOTC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BOTC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BOTC token!

Πρόβλεψη Τιμής BOTC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BOTC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BOTC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BOTC Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!