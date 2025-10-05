Boss Burger (BOSSBURGER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +21.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +21.77%

Boss Burger (BOSSBURGER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOSSBURGER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOSSBURGER είναι $ 0.00154863, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOSSBURGER έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, +2.25% τις τελευταίες 24 ώρες και +21.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 87.35K$ 87.35K $ 87.35K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 87.35K$ 87.35K $ 87.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Boss Burger είναι $ 87.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOSSBURGER είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 87.35K