Boros (BOROS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00047711$ 0.00047711 $ 0.00047711 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009832$ 0.00009832 $ 0.00009832 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.65%

Boros (BOROS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013083. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOROS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOROS είναι $ 0.00047711, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009832.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOROS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +8.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Boros (BOROS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 115.07K$ 115.07K $ 115.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 115.07K$ 115.07K $ 115.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 879.52M 879.52M 879.52M Συνολικός Όγκος 879,516,202.4627652 879,516,202.4627652 879,516,202.4627652

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Boros είναι $ 115.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOROS είναι 879.52M, με συνολική προσφορά 879516202.4627652. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 115.07K