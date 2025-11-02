BOOPI (BOOPI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003173 $ 0.00003173 $ 0.00003173 Κατώτ. 24H $ 0.00003231 $ 0.00003231 $ 0.00003231 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003173$ 0.00003173 $ 0.00003173 Υψηλ. 24H $ 0.00003231$ 0.00003231 $ 0.00003231 Υψηλή συνέχεια $ 0.0011365$ 0.0011365 $ 0.0011365 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003082$ 0.00003082 $ 0.00003082 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.69%

BOOPI (BOOPI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003211. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOOPI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003173 και ενός υψηλού $ 0.00003231, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOOPI είναι $ 0.0011365, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003082.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOOPI έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, +0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BOOPI (BOOPI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 30.67K$ 30.67K $ 30.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 948.03M 948.03M 948.03M Συνολικός Όγκος 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484 954,937,221.1431484

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BOOPI είναι $ 30.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOOPI είναι 948.03M, με συνολική προσφορά 954937221.1431484. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 30.67K