Bookie AI (BOOKIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00043533 Υψηλ. 24H $ 0.00048856 Υψηλή συνέχεια $ 0.00697224 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00017727 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.00%

Bookie AI (BOOKIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0004411. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOOKIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00043533 και ενός υψηλού $ 0.00048856, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOOKIE είναι $ 0.00697224, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00017727.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOOKIE έχει αλλάξει κατά +0.11% την τελευταία ώρα, -3.30% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bookie AI (BOOKIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 320.79K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 441.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 726.83M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bookie AI είναι $ 320.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOOKIE είναι 726.83M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 441.36K