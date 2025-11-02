Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.99% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.74%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOOCHIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOOCHIE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOOCHIE έχει αλλάξει κατά +1.99% την τελευταία ώρα, +3.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 172.24K$ 172.24K $ 172.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 172.24K$ 172.24K $ 172.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69T 420.69T 420.69T Συνολικός Όγκος 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Boochie by Matt Furie είναι $ 172.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOOCHIE είναι 420.69T, με συνολική προσφορά 420690000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 172.24K