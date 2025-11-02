Bonkyo (BONKYO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00009229 $ 0.00009229 $ 0.00009229 Κατώτ. 24H $ 0.00009598 $ 0.00009598 $ 0.00009598 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00009229$ 0.00009229 $ 0.00009229 Υψηλ. 24H $ 0.00009598$ 0.00009598 $ 0.00009598 Υψηλή συνέχεια $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009229$ 0.00009229 $ 0.00009229 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.53% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.28%

Bonkyo (BONKYO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009453. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BONKYO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009229 και ενός υψηλού $ 0.00009598, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BONKYO είναι $ 0.00514956, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009229.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BONKYO έχει αλλάξει κατά +0.53% την τελευταία ώρα, +1.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonkyo (BONKYO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 94.08K$ 94.08K $ 94.08K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 94.08K$ 94.08K $ 94.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 994.52M 994.52M 994.52M Συνολικός Όγκος 994,524,083.7185 994,524,083.7185 994,524,083.7185

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonkyo είναι $ 94.08K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BONKYO είναι 994.52M, με συνολική προσφορά 994524083.7185. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 94.08K