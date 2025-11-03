BonkwifAmerica (BIF PARTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0
Χαμηλότερη τιμή $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) --
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.04%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.46%

BonkwifAmerica (BIF PARTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BIF PARTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BIF PARTY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BIF PARTY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.13K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.13K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.40M
Συνολικός Όγκος 998,402,063.31388

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BonkwifAmerica είναι $ 5.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BIF PARTY είναι 998.40M, με συνολική προσφορά 998402063.31388. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.13K