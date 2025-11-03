BONKHOUSE (BONKHOUSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.07%

BONKHOUSE (BONKHOUSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BONKHOUSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BONKHOUSE είναι $ 0.00122189, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BONKHOUSE έχει αλλάξει κατά +0.47% την τελευταία ώρα, +5.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.12M 999.12M 999.12M Συνολικός Όγκος 999,116,981.036662 999,116,981.036662 999,116,981.036662

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BONKHOUSE είναι $ 14.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BONKHOUSE είναι 999.12M, με συνολική προσφορά 999116981.036662. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.47K