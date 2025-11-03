ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή BONKFOLIO είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BONKFOLIO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BONKFOLIO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BONKFOLIO

Πληροφορίες Τιμής BONKFOLIO

Τι είναι το BONKFOLIO

Επίσημος Ιστότοπος BONKFOLIO

Tokenomics BONKFOLIO

Προβλέψεις Τιμών BONKFOLIO

BONKFOLIO Λογότ.

BONKFOLIO Τιμή (BONKFOLIO)

Μη καταχωρημένο

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
BONKFOLIO (BONKFOLIO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BONKFOLIO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BONKFOLIO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BONKFOLIO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +3.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

--
----

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,883.1906141
999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BONKFOLIO είναι $ 7.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BONKFOLIO είναι 999.85M, με συνολική προσφορά 999846883.1906141. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.42K

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από BONKFOLIO σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BONKFOLIO σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BONKFOLIO σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BONKFOLIO σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-18.04%
60 Ημέρες$ 0-37.80%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

BONKFOLIO Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BONKFOLIO (BONKFOLIO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BONKFOLIO (BONKFOLIO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BONKFOLIO.

Ελέγξτε την BONKFOLIO πρόβλεψη τιμής τώρα!

BONKFOLIO σε Τοπικά Νομίσματα

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BONKFOLIO (BONKFOLIO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BONKFOLIO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Πόσο αξίζει το BONKFOLIO (BONKFOLIO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BONKFOLIO στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BONKFOLIO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BONKFOLIO σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BONKFOLIO;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BONKFOLIO είναι $ 7.42K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BONKFOLIO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BONKFOLIO είναι 999.85M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BONKFOLIO;
Το BONKFOLIO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BONKFOLIO;
Το BONKFOLIO είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BONKFOLIO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BONKFOLIO είναι -- USD.
Θα ανέβει το BONKFOLIO υψηλότερα φέτος;
Το BONKFOLIO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BONKFOLIO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:12:53 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

