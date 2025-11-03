BONKFOLIO (BONKFOLIO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.37%

BONKFOLIO (BONKFOLIO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BONKFOLIO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BONKFOLIO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BONKFOLIO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +3.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BONKFOLIO (BONKFOLIO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.85M 999.85M 999.85M Συνολικός Όγκος 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BONKFOLIO είναι $ 7.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BONKFOLIO είναι 999.85M, με συνολική προσφορά 999846883.1906141. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.42K