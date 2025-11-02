ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Bonkers Meme Token είναι 0.00015388 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BNKRS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BNKRS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Bonkers Meme Token είναι 0.00015388 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BNKRS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BNKRS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BNKRS

Πληροφορίες Τιμής BNKRS

Τι είναι το BNKRS

Whitepaper BNKRS

Επίσημος Ιστότοπος BNKRS

Tokenomics BNKRS

Προβλέψεις Τιμών BNKRS

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Bonkers Meme Token Λογότ.

Bonkers Meme Token Τιμή (BNKRS)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BNKRS σε USD

$0.00015388
$0.00015388$0.00015388
+14.10%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Bonkers Meme Token (BNKRS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:57:09 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000827
$ 0.0000827$ 0.0000827
Κατώτ. 24H
$ 0.00020316
$ 0.00020316$ 0.00020316
Υψηλ. 24H

$ 0.0000827
$ 0.0000827$ 0.0000827

$ 0.00020316
$ 0.00020316$ 0.00020316

$ 0.00153231
$ 0.00153231$ 0.00153231

$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533

-0.00%

+14.14%

+95.25%

+95.25%

Bonkers Meme Token (BNKRS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015388. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNKRS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000827 και ενός υψηλού $ 0.00020316, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNKRS είναι $ 0.00153231, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001533.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNKRS έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +14.14% τις τελευταίες 24 ώρες και +95.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Πληροφορίες αγοράς

$ 87.15K
$ 87.15K$ 87.15K

--
----

$ 87.15K
$ 87.15K$ 87.15K

566.32M
566.32M 566.32M

566,321,863.056416
566,321,863.056416 566,321,863.056416

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonkers Meme Token είναι $ 87.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNKRS είναι 566.32M, με συνολική προσφορά 566321863.056416. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 87.15K

Bonkers Meme Token (BNKRS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Bonkers Meme Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonkers Meme Token σε USD ήταν $ -0.0000431305.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonkers Meme Token σε USD ήταν $ -0.0000406379.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonkers Meme Token σε USD ήταν $ -0.00024191907417795464.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+14.14%
30 ημέρες$ -0.0000431305-28.02%
60 Ημέρες$ -0.0000406379-26.40%
90 Ημέρες$ -0.00024191907417795464-61.12%

Τι είναι Bonkers Meme Token (BNKRS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Bonkers Meme Token (BNKRS) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Bonkers Meme Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Bonkers Meme Token (BNKRS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Bonkers Meme Token (BNKRS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Bonkers Meme Token.

Ελέγξτε την Bonkers Meme Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

BNKRS σε Τοπικά Νομίσματα

Bonkers Meme Token (BNKRS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Bonkers Meme Token (BNKRS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BNKRS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Bonkers Meme Token (BNKRS)

Πόσο αξίζει το Bonkers Meme Token (BNKRS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BNKRS στο USD είναι 0.00015388 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BNKRS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BNKRS σε USD είναι $ 0.00015388. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bonkers Meme Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BNKRS είναι $ 87.15K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKRS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKRS είναι 566.32M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BNKRS;
Το BNKRS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00153231 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BNKRS;
Το BNKRS είχε τιμή ATL ύψους 0.00001533 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BNKRS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BNKRS είναι -- USD.
Θα ανέβει το BNKRS υψηλότερα φέτος;
Το BNKRS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BNKRS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:57:09 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,806.27
$110,806.27$110,806.27

+0.47%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,878.81
$3,878.81$3,878.81

-0.43%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03060
$0.03060$0.03060

+1.83%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,806.27
$110,806.27$110,806.27

+0.47%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,878.81
$3,878.81$3,878.81

-0.43%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.12
$90.12$90.12

+27.09%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5387
$2.5387$2.5387

+1.51%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4598
$0.4598$0.4598

+819.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05638
$0.05638$0.05638

+181.90%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08092
$0.08092$0.08092

-4.06%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4598
$0.4598$0.4598

+819.60%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0047826
$0.0047826$0.0047826

+134.47%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.404871
$2.404871$2.404871

+67.55%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06742
$0.06742$0.06742

+54.77%