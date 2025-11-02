Bonkers Meme Token (BNKRS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000827 $ 0.0000827 $ 0.0000827 Κατώτ. 24H $ 0.00020316 $ 0.00020316 $ 0.00020316 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000827$ 0.0000827 $ 0.0000827 Υψηλ. 24H $ 0.00020316$ 0.00020316 $ 0.00020316 Υψηλή συνέχεια $ 0.00153231$ 0.00153231 $ 0.00153231 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001533$ 0.00001533 $ 0.00001533 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +14.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +95.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +95.25%

Bonkers Meme Token (BNKRS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015388. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNKRS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000827 και ενός υψηλού $ 0.00020316, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNKRS είναι $ 0.00153231, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001533.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNKRS έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +14.14% τις τελευταίες 24 ώρες και +95.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 87.15K$ 87.15K $ 87.15K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 87.15K$ 87.15K $ 87.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 566.32M 566.32M 566.32M Συνολικός Όγκος 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonkers Meme Token είναι $ 87.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNKRS είναι 566.32M, με συνολική προσφορά 566321863.056416. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 87.15K