BONKBOY (BONKBOY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00009954 Υψηλ. 24H $ 0.0001078 Υψηλή συνέχεια $ 0.00096279 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009954 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.02%

BONKBOY (BONKBOY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0001019. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BONKBOY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009954 και ενός υψηλού $ 0.0001078, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BONKBOY είναι $ 0.00096279, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009954.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BONKBOY έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, -4.98% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BONKBOY (BONKBOY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 101.92K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 101.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.81M Συνολικός Όγκος 999,807,177.317694

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BONKBOY είναι $ 101.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BONKBOY είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999807177.317694. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 101.92K