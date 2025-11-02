Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01631584 $ 0.01631584 $ 0.01631584 Κατώτ. 24H $ 0.01667338 $ 0.01667338 $ 0.01667338 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01631584$ 0.01631584 $ 0.01631584 Υψηλ. 24H $ 0.01667338$ 0.01667338 $ 0.01667338 Υψηλή συνέχεια $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.00%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01642664. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAVIOUR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01631584 και ενός υψηλού $ 0.01667338, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAVIOUR είναι $ 0.04502769, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01567175.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAVIOUR έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -0.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 279.25K$ 279.25K $ 279.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 279.25K$ 279.25K $ 279.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 17.00M 17.00M 17.00M Συνολικός Όγκος 16,997,264.604571 16,997,264.604571 16,997,264.604571

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonk Level Saviour είναι $ 279.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAVIOUR είναι 17.00M, με συνολική προσφορά 16997264.604571. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 279.25K